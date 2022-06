Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A polêmica nacional protagonizada pela dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano e a cantora Anitta, que envolveu outro expoente do estilo sertanejo, o cantor Gustavo Lima em relação à aplicação de recursos públicos para bancar shows artísticos, não deve atingir a credibilidade da Fetexas, que será realizada em Jacarezinho nos dias 14, 15, 16 e 17 de julho.

Segundo apuração da Tribuna do Vale, a contratação dos três shows da Fetexas – a dupla Jorge e Mateus, Jerry Smith e Felipe Araújo, custarão ao Município R$ 609 mil reais e serão pagos com recursos da Prefeitura, sem ligação com os recursos da Saúde e Educação. Esse valor representa 0,44% do Orçamento Municipal.

A Prefeitura prevê que a arrecadação em 2022 deve superar a cifra de R$ 136 milhões, distribuídos entre a Câmara Municipal, as onze secretarias e a Procuradoria do Município. Na Educação, o orçamento municipal prevê a aplicação de R$ 40,35 milhões, que representam 29,67% do total. A obrigatoriedade constitucional de gastos na rubrica Educação é de 25% do Orçamento Anual.

Já com a Saúde, a previsão orçamentária é de aplicação de R$ 31,08 milhões, representando 22,8% do total, enquanto o mínimo obrigatório é de 15%.

Atrações

Além dos shows musicais citados, a 27ª Fetexas trará de volta atrações como Motocross, Cavalgada Texana, Baile do Texas e o tradicional Rodeio em Touros, com a Companhia Original de Rodeios, dentro do circuito nacional Ekip Rozeta.

Organizada em parceria com a Associação de Eventos Culturais de Jacarezinho, a Fetexas oferecerá também Parque de Diversões, Praça de Alimentação e exposição de empresas locais, além da realização de um leilão de gado geral.

Serviço:

Camarotes – Informações de vendas:

(43) 99162-5770

Página na Internet

Facebook.com/Fetexas

1.° Motocross Fetexas com Paranaense de Velocross e Motocross Camilotti Eventos