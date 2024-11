O feriado da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), deve ser marcado por intensas chuvas nos estados da região Sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu pelo menos três alertas para esta quarta, incluindo algumas regiões com alerta vermelho para risco de chuvas intensas.

A área com maior risco de alagamentos se concentra entre o litoral norte do Rio Grande do Sul e a capital catarinense, Florianópolis. Nesta faixa, existe o alerta para chuvas entre 60 e 100mm, risco de transbordamentos de rios e perigos de deslizamento de encostas.

Outro alerta que coloca o Sul em atenção engloba os três estados. O alerta laranja pega praticamente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina inteiros, além da região sul do Paraná. Nesta área, existe previsão de chuvas intensas com risco de corte de energia, queda de árvores e alagamentos. A previsão é que o acumulado fique entre 30 e 60 mm.

Veja regiões com alerta vermelho e laranja nesta quarta-feira (20) (Foto: Inmet)

Já o terceiro alerta, que é amarelo, afeta principalmente o Paraná. O acumulado de chuva deve ser menor, porém, os moradores precisam ficar atentos com rajadas de vento e precipitações ao longo do dia. Clique aqui e confira todos os alertas do Inmet.