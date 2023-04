Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 20 anos foi preso suspeito de latrocínio contra Anderson Queiroz, de 46, em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (14), no mesmo município.

Segundo o delegado da Polícia Civil, Luciano Purcino, o suspeito estava sob efeitos de crack e de bebidas alcoólicas. A vítima foi atingida com golpes de faca no tórax e morreu no local. Após o crime, o suspeito roubou a bicicleta da vítima.

“Apuramos que o indivíduo cometeu o crime em razão de estar sob efeito de crack e bebida alcoólica”, explica o delegado.

Durante as investigações, a bicicleta da vítima foi localizada no interior da residência do suspeito e recuperada.