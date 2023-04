Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma agência bancária do Sicoob, localizada na avenida Ângelo Moreira da Fonseca, em Umuarama, no norte do Paraná, foi alvo de criminosos. Os caixas eletrônicos foram explodidos com uma bomba caseira utilizada pelos bandidos na madrugada deste sábado (15).

De acordo com os funcionários do banco, os criminosos não conseguiram levar nenhum dinheiro. A ação aconteceu por volta das 4h da manhã e deixou a agência completamente destruída.

Ninguém foi preso até o fechamento desta reportagem.

