Na noite de 3 de abril de 2025, por volta das 23h, uma equipe da ROTAM do 2º Batalhão da Polícia Militar realizava patrulhamento na Rua João Feres, no Bairro Santa Clara, em Carlópolis/PR, quando observou indivíduos em frente a uma residência demonstrando nervosismo e se retirando rapidamente para o interior do imóvel. Diante da situação, os policiais optaram por realizar a abordagem.

Durante as buscas na residência e em seu entorno, foram localizadas diversas porções de entorpecentes, incluindo uma porção grande de maconha (150g), 43 pedras de crack embaladas em alumínio (15,2g), duas porções adicionais de crack (15g) e uma porção de cocaína (18,1g).

Além disso, foram apreendidos uma balança de precisão, 61 sementes de maconha, dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 383,00 em notas diversas.

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados às autoridades competentes para os procedimentos legais. A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.