Na noite de ontem (6), um tamanduá-bandeira foi encontrado na rua Japão, no Jardim Santo André, em Santo Antônio da Platina/PR. Moradores da região capturaram o animal e o abrigaram em uma residência até a chegada dos bombeiros.

Este não é o primeiro caso de aparição de um tamanduá-bandeira na região. Em 2023, um caso semelhante ocorreu no mesmo bairro, o que levanta alerta sobre o aumento de animais selvagens em áreas urbanas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção do tamanduá da residência. Após a captura, o animal foi solto em uma área de vegetação próxima, garantindo sua segurança e integridade física.

A presença de animais selvagens em áreas urbanas pode ser atribuída à destruição de seus habitats naturais, como florestas e matas, que são gradualmente substituídos por construções e lavouras. Essa situação força os animais a buscarem alimentos e abrigo em áreas habitadas por humanos, aumentando o risco de encontros inesperados e, em alguns casos, perigosos.

Recomenda-se que, ao se deparar com um animal selvagem, a população entre em contato com as autoridades competentes, como o Corpo de Bombeiros ou órgãos ambientais, para que a captura e o manejo sejam realizados de forma segura e adequada.