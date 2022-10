Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com pedido de ajustes, o Tribunal de Contas da União (TCU) liberou os lotes 1 e 2 do novo pedágio no Paraná para serem licitados. Mas entre os pontos de alerta indicados pela corte está a possibilidade do pedágio ficar mais caro.

Os projetos dos dois primeiros grupos de rodovias foram aprovados pela corte na sessão plenária realizada nesta semana. Conforme o acórdão publicado com o voto do ministro relator do caso, Walton Rodrigues de Alencar, os lotes 1 e 2 da nova concessão de rodovias do estado estão liberados.