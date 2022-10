Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Tiro de Guerra 05-007 participou, no dia 26 de outubro, do desfile cívico em comemoração aos 75 anos de emancipação política do município de Quatiguá/PR.

O TG 05-007 participou do desfile com o seu efetivo de Monitores e Atiradores, demonstrando toda sua vibração e entusiasmo de representar o Exército Brasileiro e a cidade de Jacarezinho durante as comemorações do aniversário daquele município vizinho.

Tiro de Guerra “Escola de Civismo Patriotismo e Cidadania.