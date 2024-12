Na manhã de domingo (1º), um taxista de 38 anos foi agredido com uma garrafada na cabeça em Bandeirantes, no nortePioneiro do Paraná. O fato aconteceu após um desentendimento relacionado ao ponto de táxi, localizado na Avenida Bandeirantes.

De acordo com a vítima, a discussão partiu para a agressão física, resultando em lesões na cabeça e deixando suas roupas ensanguentadas. O taxista recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros, que foi acionado ao local. Durante o atendimento, ele forneceu o endereço do agressor.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

As autoridades seguem investigando o caso, e a violência envolvendo trabalhadores do transporte público continua a ser uma preocupação na região.