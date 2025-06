A previsão do tempo segue instável no Paraná nesta quarta-feira (4). Segundo o Climatempo, o clima na maior parte do estado será nebuloso e chuvoso.

As regiões Central e Oeste do Estado podem receber pancadas de chuvas. Já a região Leste, que abrange a capital paranaense, o sol aparece, mas há previsão de tempo chuvoso em áreas mais isoladas.

No sábado, a instabilidade permanece e o tempo será nebuloso na região Central e Leste, o que favorece a previsão de chuva. Enquanto no Oeste, Noroeste e Sudeste do Estado o sol deve aparecer com mais frequência.

Previsão para o mês de junho é de temperaturas mais baixas

Primeira onda de frio trouxe ao estado baixas temperaturas (Foto: Ana Tigrinho/AEN)

Em todo o Paraná, a expectativa é de que o mês de junho seja mais gelado que no ano passado. A média de temperatura deve ficar abaixo dos 14 ºC.

O mês também deverá ser mais chuvoso. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) deve ser registrado um acúmulo de cerca de 100 mm na Região Metropolitana de Curitiba. Em maio, foram registrados aproximadamente 50 mm, metade do esperado no mês.