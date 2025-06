Na terça-feira, 03 de junho, uma colisão traseira envolvendo dois caminhões interditou totalmente a pista norte da BR-376 no km 531. O acidente ocorreu por volta das 16h10, quando um caminhão com placas de Araucária/PR chocou-se contra a traseira de outro veículo de carga, registrado em Cantagalo/PR.

Com o impacto, o condutor do caminhão de Araucária, um homem de 38 anos, ficou preso às ferragens. Equipes de resgate da concessionária PRVias realizaram o atendimento no local e encaminharam a vítima ao Hospital Regional de Ponta Grossa, onde recebeu cuidados médicos devido aos ferimentos graves.

O motorista do outro caminhão não sofreu ferimentos e realizou o teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para consumo de álcool.

A pista norte permaneceu completamente interditada até às 17h45, causando congestionamento na região. No momento, o trânsito segue fluindo em meia pista, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelo trecho.

As autoridades seguem investigando as causas do acidente e alertam para a importância do respeito aos limites de velocidade e distância segura entre veículos para evitar novas ocorrências.