O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de temporais no Paraná para as próximas 24 horas. As rajadas de vento podem chegar aos 100 km/h e fortes pancadas de chuva.

Conforme o Inmet, as tempestades podem deixar estragos como alagamentos, corte de energia elétrica e queda de galhos de árvores. Além disso, há chance de fortes descargas elétricas.

De acordo com o instituto, o volume de chuva deve variar entre 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Os ventos podem variar entre 60 e atingir os 100 km/h durante dos temporais.

Veja regiões em risco de temporais

Segundo o aviso do Inmet, as áreas afetadas pelas tempestades no Paraná são: Sudeste. Centro-Sul e Sudoeste. O aviso vale também para municípios do estados do Sul do Brasil.

Instruções:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Frente fria traz temporais

Uma frente fria atinge o Paraná entre esta terça-feira (19) e quarta-feira (20) aumentando o risco de temporal. O alerta laranja deve durar até a metade da manhã desta quarta, segundo o aviso do Instituto Nacional de Meteorologia.