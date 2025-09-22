Os temporais que atingiram o Paraná entre a madrugada e a manhã desta segunda-feira (22) deixaram aproximadamente 1 milhão de pessoas sem luz em todo o estado. O ápice da interrupção de energia elétrica foi registrado por volta das 7h.
De acordo com o último relatório da Copel, as chuvas dificultaram os trabalhos da equipe de manutenção. Contudo, a companhia afirma que o número de imóveis sem luz diminuiu após a pausa do temporal no Paraná.
“O pico de interrupção no fornecimento de energia ocorreu por volta das 7h desta segunda-feira (22), quando 1,1 milhão de unidades consumidoras estiveram simultaneamente sem luz. As chuvas persistem em diversas regiões do Estado ao longo da manhã, dificultando a atuação das equipes e causando novos desligamentos”, disse a Copel.
Veja quais regiões foram mais afetadas pela falta de luz por causa do temporal no Paraná
Segundo a Copel, 448 mil imóveis estão sem luz neste momento em todo o estado por causa dos temporais no Paraná. Desses, 140 mil ficam na região leste, 83 mil no Centro-Sul, 82 mil na região Noroeste, 74 mil na região Norte e 69 mil nas regiões Oeste e Sudoeste.
Recomendações em caso de tempestades
A Copel recomenda que os moradores denunciem a falta de luz pelo aplicativo da companhia, pelo site ou pelo WhatsApp . O número é o (41) 3013-8973. Além disso, pede que os moradores sigam as orientações da Defesa Civil em caso de tempestades.
“Em situações de temporais, deve-se seguir as orientações da Defesa Civil e jamais aproximar-se de locais onde haja postes quebrados ou fios caídos. Situações de risco devem ser relatadas à Copel através do telefone 0800 51 00 116”.