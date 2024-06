*TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO FALCÃO DE AÇO II NO NORTE PIONEIRO FOI REALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE SIQUEIRA CAMPOS E SALTO DO ITARARÉ*

Na tarde desta sexta(21) foi deflagrada a terceira fase da *Operação Falcão de Aço II* que está sendo realizada em todo o norte pioneiro do Paraná.

Nessa ocasião, os municípios de Siqueira Campos e Salto do Itararé sediaram a operação dando continuidade às ações de prevenção e combate à criminalidade em toda a região.

A operação contou com o emprego de 79 policiais militares, 30 viaturas, três motocicletas e uma aeronave, além do apoio das equipes da Polícia Civil. Foram abordadas 126 pessoas, 89 veículos e também foram cumpridos três mandados judiciais.

A Polícia Militar segue realizando diversas ações, através do 2º Batalhão, com o intuito de prevenir delitos e combater a criminalidade, trazendo segurança a toda a população do norte pioneiro.

Assista o vídeo👇

https://www.instagram.com/reel/C8hnkDPO_ES/?igsh=MXc1NWNucWgybmVmbA==