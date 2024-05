O Paraná amanheceu com temperaturas baixas nesta terça-feira (28), os termômetros marcaram 3ºC em algumas regiões do Estado. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as temperaturas caíram após as chuvas atingirem o Paraná.

Conforme o Simepar, a menor temperatura do Paraná registrada foi na cidade de Palmas, no Sudoeste do Estado, na região os termômetros registraram 3ºC. Na segunda-feira (27), a menor temperatura também foi registrada em Palmas, mas de 8,2° C.

“Apesar do frio da manhã, o declínio ficará mais evidente à tarde, mais para o fim do dia, com mínimas ainda mais severas. Há uma massa de ar polar na região, provocada por um ciclone extratropical que atua no litoral gaúcho, e a sensação fica mais fria em função dos ventos. As máximas não passam de 18° C no Norte Pioneiro nesta terça”, afirma o meteorologista Lizandro Jacóbsen.

Confira a lista das regiões mais frias do Paraná nesta terça-feira (28)

Palmas (3ºC)

Inácio Martins (3,5° C)

Laranjeiras do Sul (4,8° C)

Guarapuava (4,9° C)

Cascavel (5,4° C)

Pato Branco (5,6° C)

Santa Maria do Oeste (5,6° C)

Guaíra (6,3° C)

Francisco Beltrão (6,4° C)

São Mateus do Sul (6,9° C)

Temperaturas baixas no PR se estenderá durante semana

De acordo com o Simepar, essa condição permanece em todo o Estado nos próximos dias. Há chance de geada na quarta-feira (29) em uma área que vai da Capital a Cascavel, abrangendo também a região Sul, os Campos Gerais e o Centro-Sul. As máximas giram em torno de 21° C em Paranaguá e 19° C em Jacarezinho, Londrina e Paranavaí.

Conforme o instituto, na quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, o frio ainda permanece em todo o Estado, mas os riscos de geada são pequenos porque as temperaturas não ficam tão baixas (na média).

Em seguida, a perda radiativa de calor em áreas de poucas nuvens, pode favorecer, de forma mais pontual, maior declínio no período noturno, até o amanhecer, com alguma geada fraca em regiões mais baixas nos Campos Gerais. As mínimas ficam em torno de 5° C em Rio Negro e União da Vitória e as máximas atingem 22° C em Paranavaí. Na Capital, a variação será entre 6° C e 17° C.