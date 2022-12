Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 26 de novembro, o Tiro de Guerra 05-007 realizou a cerimônia de encerramento do ano de instrução de 2022, formando mais uma turma de Atiradores, que a partir de agora constituem a reserva do Exército Brasileiro, sendo considerados reservistas de 2ª categoria.

Durante a solenidade foi realizada a promoção a Cabo da Reserva de 2ª Categoria dos Monitores, a entrega de prêmios para os destaques do ano, como diplomas de Assiduidade, troféus por desempenho de funções, Troféu Melhor Camarada, diplomas e troféus para os Atiradores Melhor Aptidão Física, Melhor Atirador Combatente e Atirador mais Distinto.

Estiveram presentes na cerimônia o Chefe de Gabinete do Prefeito de Jacarezinho Willian da Silva Reis Ferreira Filho, o Secretário Municipal de Planejamento José Antônio Costa, o Secretário Municipal de Assistência Social Nelson Cardoso, os Vereadores Val de Souza e Marcos Colosso, o Major QOPM Marcio Jaqueti, Subcomandante do 2º Batalhão de Policia Militar e o Capitão QOPM Anderson Cristo Piske, Comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar.

Destaque para a presença dos familiares dos formandos da Turma “Bicentenário da Independência do Brasil” que abrilhantaram o evento com a suas presenças e puderam presenciar a saída solene dos Atiradores da Turma 2022 pelo Portão das Armas do Tiro de Guerra, simbolizando o retorno a vida civil.

O 1º Sargento Rogerio, Chefe de Instrução parabenizou os formandos pela conclusão do ano de instrução, coroando um ano bastante intenso de atividades e de aprendizado, tanto na instrução militar com marchas, treinamento físico militar, acampamento, como no desenvolvimento de atributos como camaradagem, disciplina, pontualidade e também a solidariedade, evidenciada nas diversas campanhas em que a turma participou em prol da comunidade, como doações de sangue, campanhas do agasalho, brinquedo e combate a dengue.

Após a formatura, foi realizado um jantar na AABB, com a presença dos familiares dos Atiradores e autoridades, onde o Chefe de Instrução fez a entrega de um troféu ao Sr Antônio Costa, Atirador da Turma de 1972 do TG 05-007, em homenagem a passagem dos 50 anos de formação. Na ocasião também foi entregue um troféu personalizado para cada Atirador da Turma 2022, marcando desta forma o encerramento das Atividades de instrução do corrente ano.

O Chefe de Instrução agradeceu o apoio prestado pelas diversas instituições parceiras, como SESC, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e em especial a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, pelo apoio na execução das atividades durante o ano.