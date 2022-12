Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na tarde desta quarta-feira (30), um homem, identificado como Natalino Guillen, de 45 anos, morreu após ser prensado por um equipamento agrícola na área rural de Alto Piquiri, no interior do Paraná.

A vítima, que seria moradora do distrito de Paulistânia, trabalhava com uma máquina agrícola, que estava acoplada com uma adubadora. No momento do acidente, ele passava adubo em uma plantação e o trator estava carregado com 800 quilos do produto.

O agricultor foi prensado pelo trator, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.