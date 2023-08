Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Nos dias 12 e 13 de agosto o Tiro de Guerra de Jacarezinho participou da “Operação Boina”, exercício em conjunto com o Tiro de Guerra de Cambará. A atividade se desenvolveu no Parque Alambari I, no município de Cambará e constou de oficinas de Transposição de Curso D’água, Pista de Progressão Diurna, Pista de Cordas e Pista de Ação Reflexa Noturna, desenvolvendo nos Atiradores atributos como Rusticidade, Espírito de Corpo, Coragem, Resiliência entre outros inerentes a atividade militar.

O exercício contou com o apoio das Prefeituras Municipais de Jacarezinho e Cambará, da Defesa Civil e Guarda Municipal de Cambará. O Chefe de Instrução parabeniza a todos os Atiradores pela garra, entusiasmo e determinação demonstradas em todas as atividades realizadas, conquistando a boina verde oliva, coroando com êxito um período de 24 semanas de instrução.