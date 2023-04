Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No dia 6 de abril, o Tiro de Guerra 05-007 realizou a primeira marcha a pé do corrente ano, com o efetivo de Atiradores matriculados no ano de 2023. A atividade se desenvolveu em um percurso de 8 Km, percorrendo estradas rurais e também vias urbanas do município, tendo como ponto de partida e chegada a sede do TG.

A marcha contou com o apoio da 1ª Companhia de Polícia Militar de Jacarezinho (1ª Cia PM) e da 2ª Seção de Bombeiros Militar de Jacarezinho, instituições parceiras do Tiro de Guerra, que sempre apoiam na formação dos atiradores, além dos ex-Monitores Mello e Batista, das turmas de 2018 e 2022 respectivamente.

A atividade faz parte do programa de formação do combatente básico de força territorial e visa desenvolver nos jovens Atiradores o espírito de corpo, persistência, a resistência mental, entre outros atributos.