A turma 52 do curso de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Jacarezinho, teve 91% de aprovação no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. O levantamento de aprovados foi realizado no dia 22 de novembro e apontou que 33 dos 36 alunos que se inscreveram obtiveram êxito na prova.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a alta taxa de aprovação dos estudantes reflete a excelência do curso de Direito como um todo. “É de um orgulho imenso vermos que a maior parte dos nossos alunos é aprovada no Exame da OAB ainda durante a graduação. Isso é um reflexo da excelência e da dedicação não apenas dos estudantes aprovados, mas também dos docentes que os guiam neste caminho. Parabenizo os alunos por esta grande conquista”, celebra.

Além da grande aprovação no Exame da Ordem, o curso de Direito da UENP também manteve o conceito 5 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes em 2022, resultado publicado recentemente. O diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UENP em Jacarezinho, Antonio José Saviani da Silva, comenta que o curso de Direito vive um momento bastante especial. “Sempre entre os melhores cursos de direito do Brasil, o Direito UENP não poderia estar melhor com a nota 5 no ENADE 2022 e com uma aprovação altíssima dos alunos formandos, sem considerar, ainda, os alunos aprovados ainda no 4º ano. É motivo de muito orgulho”, comemora.

A estudante Deborah Francisco Ribeiro compartilha que a aprovação é um grande alívio. “Ser aprovada na OAB é uma felicidade e um alívio indescritível, algo que só quem vive sabe. A gente entra no curso de Direito já sabendo que, ao final, vai ter que passar por esse exame. Quando chega o momento de fazer essa prova e passamos, ficamos felizes demais”, ressalta. Ela salienta que a aprovação junto à nota do ENADE realmente demonstram a excelência do curso de Direito na UENP. “É uma honra saber que, em breve, recebo o diploma desta instituição renomada”, conclui.

Lucas Adriano de Souza Faustino também foi um dos aprovados no Exame da Ordem. “É uma felicidade sem tamanho ter conseguido a aprovação logo no começo do ano, deu uma tranquilidade imensa para terminar o 5º ano e para focar mais o meu Trabalho de Conclusão de Curso. Nossos professores tiveram um papel essencial nisso com as disciplinas que tivemos desde o início do curso, como Filosofia Jurídica, até matérias do último ano, como Direito Tributário e Direito Internacional. Nos auxiliaram muito quando chegou próximo à prova, nos ajudando a manter a calma e nos preparando psicologicamente para lidar melhor com o exame, a construir linhas de raciocínio coerentes e tudo mais. A UENP nos preparou muito bem”, conta.

Para a formanda Marcela Laís Pinto, ser Direito UENP era um sonho e conquistar a aprovação é uma grande realização. “Foi uma realização muito grande ter vivido tanta coisa dentro desta Universidade. É com muito prazer que eu sempre enalteço essa graduação que é tão relevante socialmente, que tem um peso para a comunidade e que traz para a gente a possibilidade de, no interior de Jacarezinho, ter um curso que é nota máxima no ENADE. Sou muito feliz em fazer parte desta trajetória. São as experiências e a base que a UENP nos dá que proporcionam que sejamos aprovados no Exame da Ordem ainda na graduação”, finaliza Marcela.