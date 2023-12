O projeto de extensão “Teatro na Escola”, da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), apresentou, no dia 12 de dezembro, o espetáculo “Pluft, fantasminha”, na Escola Municipal Renato Azzolini em Jacarezinho. A apresentação, que reuniu cerca de 100 pessoas, marcou o encerramento das atividades da iniciativa, que é desenvolvida pelo curso de Letras – Português e Inglês do Campus de Jacarezinho desde 2020.

Ao todo, 10 estudantes da UENP e do Colégio Estadual Luiz Setti encenaram a peça, protagonizada pelo aluno Luiz Gustavo de Assis, de 16 anos, com a aluna de Letras/Inglês, Maria Eduarda Cardoso, de 21 anos, como antagonista. A professora do curso de Letras, Valdirene Barboza de Araújo Batista, que coordenou a ação, destaca que a experiência foi enriquecedora tanto para os alunos da Educação Básica quanto para os graduandos.

“Estamos muito felizes com o resultado final. Após dois anos de muito trabalho, conseguimos fechar com chave de ouro nosso projeto com essa belíssima apresentação. Estudamos o teatro da Maria Clara Machado, a maior teatróloga infantojuvenil brasileira, e, com esse trabalho, conseguimos oferecer aos participantes a melhor formação possível em teatro. Tivemos muitos contratempos, mas, hoje, deu certo de realizar a peça oficialmente”, explica a professora Valdirene, que também atuou com o elenco.

No “Teatro na Escola”, os estudantes participaram, ao longo de dois anos, de nove oficinas online e de aulas presenciais realizadas semanalmente no Colégio Estadual Luiz Setti. Para Luiz Gustavo, atuar como protagonista pela primeira vez no teatro não foi tarefa fácil. “Foi muito difícil para mim, mas a professora me incentivou muito. Apesar de desafiador, foi uma grande realização”, afirma o estreante.

Já para a veterana Maria Eduarda, o papel de capitão perna de pau caiu como luva. “Eu já fiz Arte Dramática antes da minha graduação. Então tirei de letra. Foi muito divertido”, garante. “A experiência foi maravilhosa. Pudemos levar para a sala de aula uma coisa que não está nos livros. Isso é sensacional. Eles se empenharam com figurinos, maquiagem, cenário e, acima de tudo, em decorar o texto”, acrescenta.

De acordo com a estudante, a experiência também contribuirá com a elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso, que já tem um tema definido. “Estou planejando meu TCC para ser sobre o no uso das três grandes artes, teatro, música e série, para o ensino de língua inglesa”, enfatiza Maria Eduarda.

O projeto “Teatro na Escola” é desenvolvido pelo curso de Letras – Português e Inglês do Campus de Jacarezinho desde 2020, mas foi implementado no Colégio Estadual Luiz Setti apenas em 2021, após a pandemia. Entre aulas teóricas e práticas, os estudantes participaram de oficinas para estudar o gênero teatro. “O projeto tem o objetivo de ampliar o acesso dos estudantes a esse gênero, de modo que os estudantes, além de compreender as especificidades do gênero em questão, possam aprender, apreciar e encenar uma peça teatral”, observa a coordenadora, Valdirene.

Uma das ações propostas pelo projeto foi o conhecimento sobre o texto dramático, que pode contribuir de forma significativa com o processo de formação humana e leitora de crianças, adolescentes e jovens. “Desde o começo trabalhamos com dois grupos muito comprometidos. Essa bela apresentação é fruto do trabalho desenvolvido ao longo de dois anos com eles”, elogia Valdirene.