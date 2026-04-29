A TV Paraná Turismo transmite ao vivo e pelo YouTube, neste fim de semana, a Maratona Internacional do Paraná, maior corrida de rua já realizada no Estado. A cobertura começa no sábado (2), às 7h, e continua no domingo (3), a partir das 6h, levando ao público de todo o Brasil os detalhes de um evento que une esporte, turismo e um momento histórico para o Litoral paranaense.

Mais de 20 mil atletas estão confirmados para a competição, que acontece logo após a inauguração da Ponte de Guaratuba, entregue oficialmente na sexta-feira, 1º de maio, em evento também transmitido pela TV Paraná Turismo. As provas percorrem os municípios de Guaratuba e Matinhos e têm como grande destaque a travessia pela nova ponte, integrando o cenário esportivo a uma das obras mais importantes da infraestrutura do Paraná.

No sábado, serão disputadas as provas de 5 km e 21 km, além da Maratoninha, voltada para crianças e adolescentes de 4 a 13 anos, com percursos entre 100 e 800 metros. Já no domingo, acontecem as corridas de 10 km e a maratona completa de 42 km, principal desafio da competição.

DESAFIO – O percurso da maratona foi desenhado para oferecer diversidade e desafio aos atletas. São trechos com subidas e descidas — especialmente antes e depois da ponte — intercalados com partes mais planas, principalmente nas orlas de Matinhos e Guaratuba. Ao todo, o ganho de elevação chega a cerca de 232 metros, distribuído em três fases: início com variações de relevo, trecho intermediário com subida mais intensa e final plano, que favorece a aceleração. Todos os detalhes da prova, você confere na TV Paraná Turismo, com reportagens, comentários e entrevistas.

A premiação total ultrapassa os R$ 300 mil. Os vencedores da maratona, nos 42 km, nas categorias masculina e feminina, recebem R$ 50 mil cada, além de um bônus de R$ 10 mil para o melhor brasileiro e a melhor brasileira.

Durante os dias de prova, a ponte ficará interditada para veículos a partir das 5h da manhã, com liberação prevista após o término das corridas. A orientação é de que quem precisar acessar a região se programe para atravessar antes desse horário, utilize o ferry boat ou faça o trajeto a pé.

Com transmissão ao vivo pela TV Paraná Turismo, a Maratona Internacional do Paraná promete não apenas movimentar atletas e espectadores, mas consolidar o Litoral como palco de grandes eventos esportivos, em um fim de semana que já entra para a história.

TV PARANÁ TURISMO – Sintonize no canal 9.1 UHF (TV Aberta), 509 (Claro/NET) ou na antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C) e também pela Banda KU no canal 236 e na SKY TVRO no canal 66. É possível acompanhar pelo YouTube o Instagram (@tvparanaturismo).