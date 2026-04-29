Na noite de terça-feira (28), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou uma ação de emergência na Unidade Operacional de Cascavel, no oeste do Paraná. Por volta das 19h30, uma família da região da Linha Cajati chegou ao posto em busca de ajuda para uma bebê de apenas 20 dias, que havia se engasgado com leite.

Diante da gravidade da situação, um policial rodoviário federal realizou rapidamente a manobra de desengasgamento, conseguindo restabelecer a respiração da criança. Após o atendimento imediato, a recém-nascida foi encaminhada junto com a mãe e familiares à UPA Veneza, onde recebeu avaliação médica especializada.

O episódio reforça o papel da PRF não apenas na fiscalização das rodovias, mas também no atendimento a emergências que envolvem a vida dos cidadãos.