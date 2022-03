Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na segunda-feira, 7 de março, o Parque da Ciência, Cultura, Extensão e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu a visita da vice-prefeita e secretária de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho, Patrícia Martoni e do Diretor de Cultura do município, Vagner Luiz de Siqueira. A reunião teve o objetivo de alinhar a parceria entre a Universidade e a Prefeitura, que irá possibilitar a oferta de oficinas e atividades culturais à comunidade.

O diretor de Cultura da UENP, James Rios, que acompanhou a visita, salientou que a parceria com a Prefeitura será fundamental para viabilizar todas as ações previstas. “Temos muito a agradecer ao apoio da Prefeitura de Jacarezinho, que irá contribuir com este grande projeto para a cidade e para toda a região. O município é um celeiro de artistas e agentes culturais e isso nos permite fazer projeções muito otimistas. Universidade e Prefeitura farão do Parque da Cultura uma referência de equipamento cultural e um espaço de fomento às políticas culturais. Muito obrigado a toda a equipe do poder público municipal”, agradece.

A vice-prefeita, Patrícia Martoni, colocou-se à disposição para atuar em prol das instalações do Parque. Além disso, ressaltou a importância do espaço de lazer para a população. “O local é uma maravilha para a comunidade em geral, é muito importante para a nossa cidade. Então nós, como administração pública, nos colocamos à disposição para o que precisarem. Essa parceria é importante para otimizar a utilização do espaço em Jacarezinho. Tenho certeza que aqui será um ponto turístico nos fins de semana ideal para a convivência social de cada cidadão”, declarou.

“Nesse espaço vamos valorizar a classe artística de Jacarezinho com as exposições e o museu, isso é muito importante. O que está sendo planejado, como as oficinas, procurando incentivar principalmente o público infantil, e consequentemente a ingressar no meio Cultural. Além disso, temos a terceira idade, podemos pensar em atividades para esse público”, acrescentou Vaguinho.

O espaço de 120 mil metros quadrados, localizado no antigo Tecpar, em Jacarezinho, tem o objetivo de impulsionar as atividades culturais, de extensão, empreendedorismo e inovação na região. O parque abrigará um planetário, um museu, salas multiuso, galpão cultural, incubadora de empresas e “espaço maker”, local focado no desenvolvimento de protótipos de produtos. Participou também da reunião a assessora técnica de Cultura da UENP, Beatriz Cunha.