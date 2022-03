Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Comissão de Processo Seletivo de Vestibular (CPSV) da Universidade Estadual do Norte do Paraná divulgou, na terça-feira, 08 de março, o edital de a homologação das inscrições do Vestibular UENP 2022.

Confira o Edital AQUI.

O candidato com inscrição não homologada poderá interpor recurso seguindo as orientações do item 2.20 do Edital nº049/2021-GR, no período de 09 a 10 de março de 2022. Segundo o item 2.21 do Edital nº049/2021-GP, recurso interposto inadequadamente fica sujeito à pena de preclusão desse direito.