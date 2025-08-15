A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) lançou oficialmente, na sexta-feira, 15 de agosto, a pós-graduação Lato sensu em Planejamento, Gestão e Políticas Públicas para Ação Social, promovida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPG), com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família. A ação ocorreu durante a cerimônia de abertura do IV Seminário Regional de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes, realizada no Cine Iguaçu, em Jacarezinho.

A especialização é destinada a profissionais com graduação em nível superior. Durante o evento, que reuniu autoridades, professores, servidores e estudantes, também foi lançado o Curso de Extensão em Planejamento, Gestão e Políticas Públicas para a Ação Social, outra iniciativa formativa da UENP voltada para quem possui nível médio. Ambos os cursos serão presenciais e têm previsão de início neste semestre. As vagas serão distribuídas para municípios do Norte do Paraná.

O vice-reitor da UENP, professor Ricardo Aparecido Campos, destacou que as duas iniciativas reafirmam o compromisso da instituição com a transformação social e a promoção de direitos. “Que esses cursos possam fazer a diferença para toda a sociedade. Não temos desenvolvimento e não podemos ter futuro se não cuidarmos de nossas crianças e nossas famílias das mais diversas formas. Trago o agradecimento do reitor Fábio Antonio Néia Martini”, ressaltou.

O seminário contou ainda com uma palestra da professora Daniela Zeponi Garcia Reis Shimizu e com um debate sobre subsídios para o aprimoramento do fluxo de atendimento a crianças e adolescentes, com foco na intersetorialidade. O secretário de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carboni, agradeceu os participantes e enalteceu a organização do evento. “Muito bom ver a casa cheia e tanta gente na mesma direção. Este seminário de enfrentamento às violências lança uma capacitação que é pioneira no Estado”, afirmou.

“É a primeira região que vai realizar essa capacitação com a rede de proteção. É importante capacitar, e tomara que tenhamos força e energia para levar essa formação às demais regiões do Estado. Precisamos nos capacitar. Não podemos ter preconceito de falar sobre isso, pois as pessoas que têm a tutoria de uma criança ou adolescente têm o dever de verificar sua rede social, para saber com quem ela está se relacionando, antes que o abuso se perpetue ainda mais”, alertou o secretário.

O pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Jorge Sobral da Silva Maia, frisou que o lançamento da pós é um passo importante na formação e no desenvolvimento dos processos de humanização da região Norte do Paraná. “Vamos articular a experiência de vocês com o conhecimento teórico, científico, filosófico e artístico dentro da proposta da pós-graduação e do curso de extensão. Formaremos, então, um grupo de pessoas em condições de contribuir com esse processo transformador, para que possamos ter crianças e adolescentes em condição de se tornarem seres humanos capazes de promover a transformação socioeconômica, política e ambiental que o Brasil precisa hoje. É uma grande satisfação. Estamos dando um grande passo e, de fato, fazendo história”, enfatizou.

A representante do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Priscila Melo, acentuou que o enfrentamento às violências é urgente. “É uma honra pessoal e profissional participar deste momento tão significativo e importante para a proteção de nossas crianças e adolescentes. Hoje, o perigo não está somente nas ruas; muitas vezes, ele está nas palmas de nossas mãos, no celular, no computador, nas redes sociais, em um clique que abre portas para exploração, abuso, discurso de ódio e aliciamento. É um mundo novo, que exige de nós novas formas de proteção, de educar e de estar presente na vida das crianças e adolescentes”, aconselhou.

A professora e uma das idealizadoras do projeto, Sônia Regina Leite Merege, destacou o apoio recebido da Reitoria da Universidade e do Governo do Estado. “É um momento muito especial. Agradeço em nome de todas essas crianças com quem vamos trabalhar. Pela minha Manu e pela criança que você está pensando agora. Paulo nos deixa, através do contexto bíblico, que tudo o que é bom e tudo o que for de boa fama, que isso faça parte dos seus pensamentos. Obrigada a todos vocês”, disse emocionada.

Participaram também do evento o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares; o chefe de Gabinete da Reitoria, Mateus Luiz Biancon; a pró-reitora de Planejamento e Avaliação Institucional, Simone Castanho de Melo; representantes das prefeituras dos municípios do Norte Pioneiro; estudantes; professores; servidores da UENP; e o público em geral.