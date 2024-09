A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participou do 42º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul (SEURS) com 17 apresentações de Projetos de Extensão. Com o tema “A Extensão que queremos”, o evento aconteceu de 11 a 13 de setembro, em Porto Alegre, e foi organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O SEURS tem o objetivo de promover, discutir e disseminar a extensão universitária, estimular o diálogo interinstitucional e a troca de experiências entre os estudantes, professores e extensionistas das Universidades do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Ao longo dos três dias de evento, foram realizadas atividades nas modalidades Tertúlias (apresentações orais com todas de conversas), Vídeo-Pôster (apresentados em totens e com público espectador) e Oficinas, além da conferência de abertura e atividades culturais diversas.

Além dos professores e estudantes vinculados aos projetos de extensão, estiveram presente no evento a assessora técnica de Extensão, Daniele Revnei, e a técnica administrativa, Yara Cristina da Silva, que representaram a Instituição no Fórum dos Pró-Reitores de Extensão da Região Sul (ForProex Sul), realizado durante o SEURS.

Confira os projetos da UENP que participaram do 42º SEURS:

Modalidade Vídeo-Pôster

Da Pesquisa à Extensão: Um relato de experiência;

O ensino de cônicas por meio de materiais didáticos manipuláveis e o software Geogebra.

Modalidade Tertúlia

Ações para o mapeamento cultural e atendimento do trabalhador da cultura no Norte do Paraná;

Projeto de Extensão Aurora UENP – CCP: Ações multidisciplinares para a qualidade de vida da pessoa idosa;

15 anos de atividade física e saúde na Fisioterapia;

Fortalecendo vínculos: a importância do trabalho intersetorial jurídico-pedagógica do Neddij no Campus de Jacarezinho-PR na garantia dos direitos infantojuvenis;

A Extensão como objeto de conscientização sobre o uso de cigarro eletrônico para adolescentes;

Happy Lungs: aprendendo sobre saúde respiratória na infância;

Musicoterapia para idosos institucionalizados;

Avaliação do pé diabético e sua importância na prevenção de complicações;

Programa Saúde da Criança: Contra a desnutrição e obesidade infantil;

Relação do Escore de Framingham em homens portadores de hipertensão arterial e/ou diabetes;

Oficina: Avaliação neurológica simplificada em pessoas com hanseníase;

Empoderamento de professoras pela junção entre a teoria e a prática: ações na Educação Infantil;

Vivências do aleitamento materno: um projeto de extensão universitária;

Promoção de Saúde para envelhecimento saudável da pessoa idosa: relato de experiência;

Conexões Cuidadosas: Promovendo a conscientização sobre violência contra a pessoa idosa a partir de um projeto de extensão.