A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) promoveu, no dia 24 de setembro, a Mesa Redonda “Suicídio: Compreendendo e Agindo”. A ação foi realizada no Salão Nobre do Centro de Ciências Humanas e da Educação do Campus Jacarezinho e reuniu professores e alunos da instituição.

O evento foi coordenado pela professora Sônia Regina Leite Merege, em parceria com os cursos de Pedagogia e Fisioterapia. Participaram da mesa redonda o professor do colegiado de História, Mauricio de Aquino, o Tenente do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná de Jacarezinho, Arthur Borges, e a psicóloga do Núcleo de Apoio e Assistência Estudantil (Nae) da UENP, Kauani Tenfere.

Para Sônia, o debate trouxe, entre outros aspectos, a importância de uma abordagem preventiva e a necessidade de sensibilizar e capacitar profissionais para identificar sinais de risco em seus contextos de atuação. “O que nos surpreendeu positivamente foi a expressiva participação dos alunos, que demonstraram grande interesse no tema e trouxeram contribuições relevantes para a discussão. Esse engajamento reforça a necessidade de discutirmos temas complexos como o suicídio no ambiente acadêmico, preparando futuros profissionais para lidar com questões sensíveis que afetam a sociedade como um todo”, destacou a coordenadora.

Estiveram presentes no evento o diretor e a vice-diretora do Campus Jacarezinho, Luiz Fernando Kazmierczak e Ana Paula Belomo Castanho Brochado; o diretor do CCHE, Alfredo Moreira da Silva Junior; o diretor do Centro de Ciências da Saúde, Fabrício José Jassi; o coordenador do colegiado de Fisioterapia, Denis Carlos dos Santos; e a chefe de divisão do Nae no CJ, Geisa Orlandini Cabiceira Garrido.