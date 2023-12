A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) prorrogou o período de inscrições do Vestibular UENP 2024 até a próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro. Neste ano, são ofertadas 1.042 vagas e as provas serão realizadas no dia 21 de janeiro nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho. Acesse vestibular.uenp.edu.br para realizar sua inscrição.

A taxa de inscrição é de R$ 156,00, e, como incentivo e valorização dos cursos de formação de professor, para os cursos de licenciatura a taxa é de R$ 60,00. A taxa de inscrição deve ser paga até o dia 11 de dezembro.

O Vestibular UENP 2024 contará com Prova Objetiva e Prova de Redação. Na Prova Objetiva, os candidatos deverão responder 60 questões, sendo seis de cada área do conhecimento: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; Língua Estrangeira Moderna (Inglês ou Espanhol); História; Geografia; Sociologia; Filosofia; Matemática; Física, Química e Biologia.

Na Prova de Redação, os candidatos deverão realizar a produção escrita de um artigo de opinião, no qual deverá desenvolver uma argumentação pautada em uma questão apresentada pela prova.

O Campus de Bandeirantes oferta os cursos de Agronomia (40), Ciência da Computação (20), Ciências Biológicas – licenciatura (30), Computação (20), Enfermagem (22) e Medicina Veterinária (40).

Em Cornélio Procópio, a UENP tem vagas para os cursos de Administração (80), Ciências Biológicas (20), Ciências Contábeis (80), Ciências Econômicas (20), Geografia (20), Letras – Português/Inglês (28), Matemática (24) e Pedagogia (40).

No Campus de Jacarezinho, os cursos são de Ciências Biológicas (32), Direito (45 matutino; 45 noturno), Educação Física – licenciatura e bacharelado (36), Filosofia (45), Fisioterapia (35), História (32 vespertino; 32 noturno), Letras – Português/Espanhol (32), Letras – Português/Inglês (32), Matemática (40), Odontologia (36) e Pedagogia (40 vespertino; 40 noturno).