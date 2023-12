A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) prendeu um motorista embriagado após um acidente de trânsito na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná.

O acidente ocorreu na quarta-feira (6), no km 268. O motorista de um caminhão Scania, com placas de Criciúma – SC, perdeu o controle da direção e tombou o veículo na rodovia estadual.

O condutor, um homem de 55 anos, foi encontrado no local com sintomas de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do ‘bafômetro’, que resultou em 0,42 mg/l de álcool por litro de ar alveolar. O valor considerado para configurar embriaguez ao volante é de 0,38 mg/l.

O motorista foi preso e encaminhado ao Hospital de Siqueira Campos para exame de corpo de delito. Em seguida, ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade para a lavratura do flagrante delito pelo crime tipificado pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).