A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, prorrogou as inscrições para o projeto “Coral Popular da UENP”. As inscrições, que são gratuitas, vão até o dia 20 de julho. Vinculado ao Programa de Desenvolvimento da Região Norte do Paraná, o projeto atua nos três campi da Instituição.

Para participar, os pré-requisitos são ter mais de 17 anos e ter disponibilidade para participar dos encontros e apresentações do grupo. Os interessados não precisam ter experiência musical. A seleção dos novos coralistas será realizada pelo regente do Coral da UENP, Lucas Marin. As inscrições podem ser realizadas através de formulário online, disponível AQUI.

Os ensaios do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes, acontece de quarta-feira, das 10h30 às 12h, no Auditório de Botânica – Setor de Biologia. No Campus de Cornélio Procópio, os encontros são de segunda-feira, das 15h às 16h30, na Sala C4 – no Centro de Letras, Comunicação e Artes. Já em Jacarezinho, os coralistas se reúnem no Auditório do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, de quinta-feira, das 17h30 às 19h.

Além dos encontros semanais nos três campi, o Coral Popular da UENP realiza oficinas permanentes de canto coral no CRAS de Cornélio Procópio, toda segunda-feira, das 13h às 14h, e o laboratório de estudos de Teoria Musical, toda terça-feira, das 17h às 18h30, no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, em Jacarezinho.