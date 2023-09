•Vale transporte;

As empresas do Grupo CPFL valorizam a diversidade e respeitam as diferenças, por isso praticam ações afirmativas em que reservam vagas para aumentar cada vez mais a representatividade de grupos sociais minorizados, como por exemplo, mulheres, pessoas com deficiência e pessoas negras. Essas ações fazem parte da estratégia e compromissos para uma cultura inclusiva. Conheça mais sobre o Nosso Jeito de Ser em: https://www.grupocpfl.com.br/rh/cpfl-diversa

A CPFL Energia atua no setor elétrico nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. O Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês. Em 2022 a companhia completou 110 anos mostrando que está pronta para os desafios do futuro.

Focada em uma forma mais sustentável de produzir energia, tem na CPFL Renováveis uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas, com um portfólio baseado em fontes limpas como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Em geração, é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.303 MW.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.