O Paraná se prepara para dias de calor. A previsão do tempo indica que o tempo firme chega, com temperaturas que podem ultrapassar os 30ºC. O estado enfrentou uma semana de frio e de garoa em algumas regiões. Veja a previsão para os próximos dias.

Conforme o ClimaTempo, o calor começa a chegar ao Paraná já neste sábado (16), especialmente nas regiões norte e noroeste. Nessas áreas, o tempo deve continuar firme, com o sol aparecendo durante todo o dia. Contudo, em algumas regiões são previstas pancadas de chuva de fraca a moderada.

“Neste sábado a influência dos ventos úmidos vindos do oceano ainda persiste sobre o leste e litoral do Paraná. Essa condição estimula a formação de nuvens e pancadas de chuva fraca a moderada intensidade, sobretudo nas cidades costeiras, além de manter o céu mais encoberto ao longo do dia”, explicou o meteorologista Vitor Takao.

Além disso, Takao explica que em Curitiba também deve chover durante a madrugada e também no final do dia. A máxima não deve passar dos 19ºC na capital paranaense.

“Na Grande Curitiba, o sol já começa a aparecer mais e a previsão é de tempo firme, com temperaturas mais estáveis e amenas ao longo do dia. Já no interior, o tempo segue estável ao longo de todo o dia, com o sol predominando em praticamente todas as regiões”, concluiu o meteorologista.

Calor avança pelo Paraná

De acordo com o instituto, o calor avança com força entre o oeste, noroeste e norte, onde as temperaturas podem superar os 30ºC em municípios como Paranavaí, Maringá e Umuarama.

Já na segunda-feira (18), início da próxima semana, a faixa leste do estado ainda sofre a influência dessa umidade que vem do oceano, que mantém o céu parcialmente encoberto com chance de chuva fraca isolada em cidades do litoral.

“Nas demais regiões, o tempo seco continua prevalecendo sob predomínio e atuação de um sistema de alta pressão do interior do continente. O dia será de céu aberto, com o sol predominando e temperaturas em elevação, principalmente nessas regiões mais quentes, do oeste, noroeste e norte. Nessas áreas, a umidade relativa do ar volta a cair de maneira acentuada à tarde, mantendo os índices em níveis críticos”, disse Takao.

De acordo com o ClimaTempo, há risco de baixa umidade no Paraná

Ciclone extratropical provoca mudanças nas temperaturas

Conforme o ClimaTempo, um ciclone extratropical se forma no oceano e provoca mudanças nas temperaturas no Paraná. De acordo com a previsão, o tempo segue aberto no interior do estado, mas os ventos podem trazer chuvas fortes para o Sul, Sudoeste e Oeste.