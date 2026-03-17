O turismo religioso se consolida como um dos segmentos de viagem que mais cresce no Brasil. Com a expectativa de desenvolver a economia local, a Secretaria do Turismo do Paraná (Setu), o Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso e a Associação Turística do Norte Pioneiro (Atunorpi) estão com inscrições abertas para workshops gratuitos de incentivo ao segmento. As oficinas acontecem durante o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, que será realizado entre 7 e 9 de abril, em Jacarezinho.

Para o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, a iniciativa fortalece a economia regional. “O Paraná possui uma vocação extraordinária para o turismo religioso e o nosso papel é transformar esse potencial em desenvolvimento real. Ao oferecermos qualificação gratuita, estamos dando ferramentas para que as comunidades locais profissionalizem seus serviços, gerem renda e recebam o turista com a excelência que o nosso Estado já oferece em outros setores”, afirma.

As inscrições para o Fórum, que ocorre no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira, já podem ser feitas on-line . As atividades proporcionam aos participantes a capacitação necessária para fomentar o turismo por meio da produção de artesanato religioso, planejamento de rotas, estruturação de projetos de captação de recursos e orientações sobre regulamentação e legislação.

“Estamos construindo ferramentas para promover cada vez mais o turismo religioso na região. A realização de oficinas tem o objetivo de profissionalizar progressivamente um setor em pleno crescimento no Paraná”, afirma Mara Mello, presidente da Instância de Governança do Norrte Pioneiro (Atunorpi).

ECONOMIA REGIONAL– Para a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR), instituição que organiza os workshops, essa é uma oportunidade de mostrar novas possibilidades de geração de renda. “As capacitações são voltadas aos que trabalham com o turismo, desde o setor público até o privado. Mas também é importante sensibilizar a população para conhecer os impactos do turismo religioso como oportunidades de oferta de produtos e serviços”, comenta o coordenador da Câmara Empresarial de Turismo da Fecomércio PR, Giovanni Bagatini.

O Norte Pioneiro apresenta diferentes atrações que conciliam fé e lazer, como as festas temáticas, visitas a igrejas e santuários, e o percurso da Rota do Rosário. Segundo o coordenador do Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso do Paraná, Eliseu Rocha, a vivência dos municípios será potencializada pelas oficinas. “Elas são fundamentais para fortalecer e estruturar o setor. Terão um caráter informativo e inspirador, o que vai propiciar à comunidade o conhecimento necessário para a organização de roteiros, festas e comemorações religiosas”, ressalta.

PROGRAMAÇÃO– Com uma programação extensa, o 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso levará até Jacarezinho palestras e painéis com o intuito de promover a qualificação. O local também receberá a Feira de Artesanato com a exposição de produtos locais. Durante o evento, acontecerão visitas guiadas a atrativos turísticos e religiosos da cidade, além de atrações culturais.

O evento gratuito é uma realização do Governo do Paraná, Comitê Interinstitucional de Turismo Religioso do Paraná e Atunorpi. Conta com apoio da Fecomércio-PR, Rota do Rosário, Prefeitura de Jacarezinho e outras instituições.

Serviço:

8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso

Data: 7 a 9 de abril

Local: Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira – Jacarezinho-PR

Inscrições AQUI