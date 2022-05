Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As baixas temperaturas costumam atingir o Brasil a partir de junho, algumas regiões começam a registrar temperaturas baixas até mesmo antes deste período de inverno, como é o caso da Região Sul do país. Com isso, vem as preocupações com as doenças respiratórias e também com o risco de hipotermia para alguns os grupos como as pessoas em situação de rua.

Os dados do Cadastro único do Governo Federal de 2021 apontam que o Paraná possui mais de 9 mil pessoas em situação de rua. Sendo 42 pessoas do gênero feminino de 0 a 17 anos; 957 do mesmo gênero de 18 à 60 anos; e 48 pessoas deste gênero com mais de 60 anos. Do gênero masculino, segmenta-se em 69 pessoas de 0 à 17 anos; 7.866 pessoas de 18 à 60 anos; e 671 com mais de 60 anos.

Qual é a temperatura que pode levar uma pessoa a morrer de frio?

A morte por causa do frio pode acontecer mesmo que o corpo não esteja congelado. A temperatura corporal média de uma pessoa adulta é de 37ºC, e o corpo humano passa para o estado de hipotermia quando atinge os 35ºC. De acordo com a revista Live Science, basta que a pessoa não esteja devidamente vestida para o frio para que alcance a temperatura baixa de 34ºC em menos de 10 minutos.

A queda de temperatura corporal impede que os órgãos funcionem corretamente, incluindo o cérebro. O que gera o estado de choque e desencadeia uma série de problemas de saúde, que podem acarretar em morte.

Pessoas que já morreram de frio

De acordo com o Movimento Estadual das Pessoas em Situação de Rua, no inverno de 2021, 13 pessoas morreram de hipotermia na cidade de São Paulo. O Paraná registrou casos de morte por hipotermia em 2019 e 2020.

Um estudo publicado em julho do ano passado na revista The Lancet Planetary Health, apontou que quatro milhões de mortes foram relacionadas com as temperaturas – tanto frias como quentes – nos últimos 15 anos.