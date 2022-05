Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um trabalhador morreu ao cair em um poço, em Quitandinha, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta segunda-feira (16). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encontrado no fundo do reservatório, que tem mais de 20 metros de profundidade.

Conforme o Portal Fazenda, a vítima trabalhava em um terreno às margens da PR 511, no momento da queda.