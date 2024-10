A empresária Viviane Lira Monte, de 24 anos, passou por seis cirurgias plásticas realizadas simultaneamente na cidade de Sobral (CE). Dois dias depois dos procedimentos, ela começou a passar mal e foi levada ao hospital, onde ficou internada desde o início de setembro. A jovem morreu na última quinta-feira (26).

De acordo com o relato dos familiares, Viviane realizou os procedimentos estéticos no dia 31 de agosto. Conforme as informações divulgadas pela família, a empresária passou por uma mamoplastia para redução das mamas, fez lipoaspiração no abdômen, nos braços, nas costas e no pescoço, além de uma lipoexertia glútea.

Viviane recebeu alta um dia depois das cirurgias plásticas e no dia seguinte começou a passar mal. A empresária foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi direcionada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Empresária investiu R$ 40 mil nos procedimentos estéticos

Em entrevista ao portal UOL, Renan Santiago, marido da vítima, informou que o cirurgião responsável pelas plásticas “abandonou” Viviane na UTI. Conforme Renan, o especialista só foi visitar a paciente uma única vez. O cirurgião alegava que a jovem iria ficar bem. Contudo, a equipe médica da UTI afirmava que o estado da empresária era grave.

De acordo com Santiago, o valor de todos os procedimentos estéticos foram de R$ 40 mil. A princípio, a causa da morte não foi esclarecida. A jovem morreu um dia antes de completar 25 anos. Atualmente o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará. Conforme o portal UOL, o médico que realizou as plásticas tem registro ativo para exercer a medicina.