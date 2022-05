Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um estudo feito por pesquisadores do Reino Unido descobriu que as pessoas que enfrentam a Covid-19 grave sofrem um declínio cognitivo importante nos primeiros seis meses após a alta hospitalar. As perdas são semelhantes às observadas durante o envelhecimento que ocorre com pessoas saudáveis dos 50 para os 70 anos de idade.

Pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Imperial College London, ambos na Inglaterra, testaram as funções cognitivas de 46 pessoas com idade média de 51 anos. Todos haviam sido hospitalizados com Covid-19 em 2020. Um terço deles havia precisado do suporte de ventilação mecânica durante a internação.

Os participantes passaram por testes de memória, de atenção e de raciocínio seis meses após a alta hospitalar.

