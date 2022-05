Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As fortes chuvas que atingem a região Sul do País desde o fim de abril provocaram muitos estragos, afetaram milhares de pessoas e já deixaram um saldo de três mortos. Em São Joaquim (SC), dois homens foram encontrados mortos na terça-feira (3), em um carro que estava dentro de um rio. Antes disso, um homem já havia morrido por conta de uma descarga elétrica em Quaraí (RS).

Em São Joaquim, o Corpo de Bombeiros foi acionado na tarde de terça por moradores que viram o carro caído com as rodas para cima no leito do Rio Rondinha nas imediações de São Paulo Velho.

No interior do veículo, os bombeiros encontraram dois homens, de 46 e 60 anos, já mortos. As vítimas, cujas identidades não foram reveladas, se afogaram.

Por conta das chuvas, que já atingiram a marca de 270 milímetros, a cidade registrou diversos pontos de alagamento. A água invadiu estradas e causou prejuízos em pomares de maçãs, a principal atividade de cultivo naquela região.

Ainda em Santa Catarina, em Pedras Grandes, a Defesa Civil precisou interditar uma ponte após transbordamento de um rio na cidade, na comunidade de Pedrinhas, no sul do estado. Em Herval D’Oeste, as chuvas provocaram um deslizamento de terra que provocou a interdição de três residências.

Em uma delas, a força do volume de terra que desceu das encostas quebrou paredes e invadiu um cômodo, deixando 12 pessoas desabrigadas.

Em Braço do Norte, duas professoras e quatro crianças de uma creche tiveram que ser resgatadas após a água alagar completamente a rua.

Em Florianópolis, capital catarinense, a comunidade José Mendes foi atingida por um deslizamento de terra, deixando famílias desabrigadas.

Segundo a Defesa Civil do estado, em Tubarão foram registrados, nas últimas 24 horas, 94 milímetros de chuva. A área de construção de um deque na beira-rio, que fica próxima aos casarios da rua Lauro Müller, também foi tomada por alagamentos.

Ainda nesta quarta mais de 60 moradores da margem esquerda de São João e de localidades como Bom Pastor, Humaitá e Madre tiveram que deixar suas casas. As aulas em toda a cidade foram suspensas, pois a água invadiu diversas escolas.

Outras cidades da região sul do Estado, como Criciúma e Morro da Fumaça, registraram alagamentos e deslizamentos de terra. Uma UBS (Unidade Básica de Saúde) em Bom Pastor teve que suspender atividades.

Na manhã desta quarta-feira (4), a Defesa Civil emitiu um alerta de chuva persistente, de intensidade forte, isolada, com rajada de vento, alagamentos e riscos de deslizamentos nas regiões do Planalto Sul, Litoral Sul e Grande Florianópolis. O motivo seria a passagem de um ciclone extratropical. Avisos de ocorrências devem ser feitos por telefone, bastando discar 199 ou 193.

MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA

Antes das novas chuvas que atingem a região desde terça, um soldado do Exército morreu após sofrer uma descarga elétrica em Quaraí, no Rio Grande do Sul. Lucas Emanual Ribeiro Pinto voltava para casa, no final da tarde do dia 25, quando foi atingido, segundo nota do Exército, por uma “descarga elétrica de tempestade”. Ele morreu na hora.

“O militar veio a óbito no local, sendo encontrado por um transeunte, que acionou a Polícia Civil”, diz trecho de nota da corporação. “Toda assistência e suporte psicológico estão sendo prestados aos familiares”.