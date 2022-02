Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor João Neto, que faz dupla com Frederico, anunciou nesta quarta-feira (16/2) que está com um câncer na tireóide, diagnosticado em dezembro do ano passado através de exames de rotina.

Através de um comunicado da assessoria de empresa, o artista pede orações dos fãs. Além do tratamento, o sertanejo vai passar por uma cirurgia para retirar o carcinoma.

“Decidi compartilhar com vocês esse meu momento. É uma doença silenciosa, nunca senti absolutamente nada, e gostaria de deixar um alerta a todos para se cuidarem. Façam exames de rotina, é muito ruim ser pego de surpresa como eu fui”.

declarou.

De acordo com a assessoria, além do tratamento o cantor também fará uma cirurgia para retirar o carcinoma, no Hospital do Amor, no interior de São Paulo, que antes era chaamado de Hospital de Câncer de Barretos.