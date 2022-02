Escutar esta notícia Escutar esta notícia

60 EMPREGOS GARANTIDOS

Mais 60 empregos para Jacarezinho! Com a instalação de mais uma empresa, Grupo Coelho Logística, vamos gerar novos postos diretos de trabalho.

Hoje recebi representantes da empresa, que atuará junto a Usina Dacalda, e abri as portas do nosso município para este e para possíveis futuros investimentos.

VAGAS ABERTA👇👇

50 vagas de motorista – Experiência com Caminhões Canavieiro Articulado

02 vagas de líder de campo – Experiência em CCT

02 vagas Mecânico com experiência com Caminhões e carretas canavieiras

02 vagas de aux. De Mecânico

01 vaga de borracheiro

Interessados enviar currículo no SINE Agência do Trabalhador de Jacarezinho