Nos últimos anos, várias pesquisas mostraram os efeitos de usar telas logo antes de dormir para a qualidade do sono. Era quase um consenso que a luz azul emitida por celulares, tablets e televisões afetava a produção da melatonina, o hormônio do sono, dificultando o processo de dormir.

No entanto, pesquisadores da Universidade da Basileia, na Suíça, descobriram que a luz não faz tanta diferença assim: segundo os cientistas, o olho é sensível, mas não suficiente para atrapalhar o sono. A pesquisa foi publicada na revista científica Sleep, do grupo Oxford Academic.

Participaram do estudo 29 pessoas com idade média de 23 anos. Todos alegaram ter uma história saudável com o sono, sem problemas para dormir ou insônia. Na primeira noite que passaram no laboratório, todos foram expostos a um tipo de luz de tela por uma hora, e pararam 50 minutos antes da hora que normalmente vão dormir.