Um caminhoneiro, de 38 anos, sofreu ferimentos graves após se envolver em um acidente no final da madrugada desta sexta-feira (16), na BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia pela rodovia quando bateu na traseira de um caminhão, que estava parado na faixa da direita após apresentar problemas mecânicos.

Com o impacto, a cabine do caminhão baú, com placas de Bento Gonçalves (RS), ficou completamente destruída e o motorista preso nas ferragens. Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi até o local e resgatou a vítima. O homem foi encaminhado com múltiplas fraturas em estado grave ao Hospital Regional.

O condutor do outro caminhão, que estava parado na rodovia, não teve ferimentos. O homem informou que teve problemas mecânicos e não conseguiu retirar o veículo da faixa de rolamento. O caminhoneiro foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo para ingestão de álcool.

A pista sentido norte foi interditada por aproximadamente uma hora e a fila chegou a 8 km de congestionamento.