Uma autoridade da Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou nesta terça-feira (20) que embora a mpox seja preocupante, ela não é comparável à Covid-19 em termos de gravidade e capacidade de disseminação.

Hans Kluge, diretor regional da OMS para a Europa, afirmou que as autoridades sabem como controlar a mpox. Ele também destacou que a resposta global ao mpox será um teste crucial para a saúde pública, afirmando que com as medidas corretas é possível enfrentar a doença.

A mpox é uma infecção viral que causa lesões cheias de pus e sintomas gripais, e embora geralmente seja leve, pode ser fatal. Recentemente, um caso da nova variante foi identificado na Suécia.

Kluge destacou que o combate contra a nova cepa clado 1 da mpox também contribui com a cepa menos grave, clado 2, que se espalha globalmente desde 2022. Além disso, ele observou cerca de 100 novos casos da cepa clado 2 estão sendo registrados mensalmente na Europa.

A mpox é transmitida por contato físico próximo, incluindo contato sexual. Diferentemente da Covid-19, não há evidências que se espalha facilmente pelo ar, não havendo recomendações para o uso de máscaras.