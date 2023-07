Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um novo medicamento injetável, desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly para tratamento de obesidade e sobrepeso, se mostrou capaz de reduzir o peso corporal médio dos participantes de um estudo clínico em até 17,5%.

Nos casos de uso prolongado, a redução média do peso foi maior, chegando a 24,2%, equivalente a 26,2 kg. Todos esses resultados pertencem a fase 2 do estudo e foram publicados pelo The New England Journal of Medicine, um dos periódicos científicos mais respeitados do mundo.

“Considerando que os participantes ainda não haviam atingido um platô de peso na época em que o estudo terminou, parece que a eficácia total da redução de peso ainda não foi alcançada”, comentou a professora Ania Jastreboff, da Escola de Medicina de Yale.