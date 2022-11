Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Roberto Justus, de 67 anos, usou as redes sociais para contar que foi diagnosticado com um câncer na bexiga durante um check-up anual. No vídeo, publicado neste domingo (6), o apresentador contou detalhes sobre o tratamento.

“Durante um check-up que eu faço rigorosamente em dia, todos os anos, eu descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente que podia ser um tumor maligno”, iniciou o relato.

Conforme o empresário, durante a operação foi descoberto que o câncer era de fato maligno. “Então eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo porque eu peguei em um exame”, explicou.

“Quando a gente trata de um assunto precocemente, o câncer não é uma sentença de morte para ninguém. 70, 80% dos casos de câncer precocemente tratados têm cura, é só você pesquisar”, contou.

Roberto Justus aproveitou a revelação para incentivar os exames preventivos para seus seguidores:

“Então faça um check-up regular, principalmente aqueles que já passaram dos 40 anos de idade. Essa força física que eu tenho, essa determinação que eu tenho, vão ser muito importantes aliados para mim, para eu me livrar desse problema”, contou.

Tumor Renato Justus

No vídeo, ele ainda explicou que mesmo com a retirada do tumor, terá que fazer quimioterapia preventiva por 12 meses, ‘serão 8 sessões’, explicou Justus.

“O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame”, disse.

De acordo com o apresentador, esse tratamento será importante e pode garantir uma cura duradoura.

Assista o relato completo: