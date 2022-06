Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), enviou nesta quinta-feira (02) 124 bolsas de sangue concentrado de hemácias para Pernambuco. A contribuição acontece após solicitação do Ministério da Saúde, em razão da situação de calamidade provocada pelas chuvas naquele estado.

“Essa ação honrosa do Hemepar visa ajudar nossos irmãos pernambucanos nesse trágico momento. Assim como todos, estamos acompanhando a situação com sensibilidade e nos disponibilizamos a auxiliar no que for possível”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.

O envio tem como destino a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) – as bolsas devem ser recebidas por volta das 14h desta sexta-feira (03). Cada uma contém, em média, de 120 até 240 ml de sangue, dependendo do volume coletado e da condição do doador. Elas possuem diferentes tipos sanguíneos, permitindo uma contribuição mais ampla ao Hemope.

“Uma única bolsa de sangue é capaz de salvar até quatro vidas. Assim que recebemos a solicitação do Ministério da Saúde, o Hemepar se prontificou em contribuir e conseguiu realizar este envio, que sem dúvidas será de grande contribuição”, destacou a diretora-geral do Hemepar, Liana Labres de Souza.

HEMEPAR– O Hemepar é responsável no Paraná pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 385 hospitais públicos, privados e filantrópicos. É uma entidade sem fins lucrativos e atende à demanda de fornecimento de sangue e hemoderivados do Estado graças às doações dos voluntários.