O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 11h desta sexta-feira (3) a Umuarama, noroeste do Paraná. Ele participou de uma motociata pelas avenidas da cidade e depois seguiu até o parque de exposições da cidade, para a inauguração da Estrada Boiadeira.

Centenas de apoiadores estavam nas ruas da cidade para receber Bolsonaro e participar da motociata. O presidente participa do ato alusivo à entrega de trecho da Estrada Boiadeira, trecho da BR-487. O evento é no Parque de Exposições de Umuarama, no quilômetro 304 da PR-323.

À tarde, Bolsonaro visita as obras da ponte da Integração Brasil/Paraguai, entre 13h e 15h. Os locais de cerimônia serão o Gramadão da Vila A, no Jardim Lancaster e no Jardim Eldorado, em Foz.