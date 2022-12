Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma criança, de 3 anos, foi encontrada sozinha no interior de um apartamento, na noite desta sexta-feira (23), no bairro Xaxim, em Curitiba. A Polícia Militar (PM) foi acionada após o menino ter sido visto pendurado em uma tela de proteção na janela chamando pelo pai.

Segundo informações da PM, a síndica explicou aos policiais que o menino estava sozinho havia algumas horas. O apartamento em que ele estava trancado se situava no sexto andar do prédio.

“Quando a equipe chegou no local, a síndica estava tentando conversar com a criança, que chamava pelo pai enquanto estava pendurada na rede de proteção”, explicou o cabo Everson, do 13º Batalhão de Polícia Militar.

Os policiais preferiram não arrombar a porta do imóvel para não assustar e machucar a criança, disse Everson. Um chaveiro foi acionado para acessar a residência.

Segundo ele, o menino foi encontrado com fome e fralda suja. Os próprios policiais e a síndica deram banho no garoto.