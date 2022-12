Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam no amanhecer de ontem (23), na região do norte pioneiro do Paraná, dois carros que realizavam o transporte de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ocorrência se deu quando uma equipe da PRF realizava ronda e se deparou com os dois veículos andando juntos em atitude suspeita.

Ao enxergarem a viatura os dois veículos mudaram repentinamente sua rota e adentraram ao município de Santo Antônio da Platina, onde passaram a fugir.

Iniciou-se então um acompanhamento tático e duas equipes da PRF foram empenhadas na busca pelos contrabandistas.

Alguns minutos mais tarde os carros foram encontrados no pátio de um posto de combustíveis juntamente com seus ocupantes, que após abordagem admitiram que realizavam o transporte de cigarros paraguaios.

Aos policiais os presos informaram ainda que saíram do municipio de Jaguapitã (PR), onde residem, e que a carga seria entregue em Santo Antônio da Platina.